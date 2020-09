L’Aia di Varese si schiera con Daniele Minelli: “Orgogliosi di lui”

Pochi giorni Daniele Minelli, il più importante arbitro varesino, è stato “dimesso” dalla classe arbitrale.

La notizia ovviamente ha toccato tutto il mondo dei fischietti della provincia, che rimane orfana del suo esponente di spicco.

L’Aia (associazione italiana arbitri) di Varese ha voluto però dedicare una lettera a Minelli, che ha pubblicato sul suo canale Facebook:

I documenti redatti ieri dal Comitato Nazionale definiscono gli organici della nuova stagione sportiva e indicano le dismissioni per ruolo e categoria: Daniele viene dismesso dalla CAN B, dov’era in forza come Arbitro, e approda nella Commissione CAI, come Componente.

Sui campi di gioco da 23 anni, Daniele ha scalato tutte le categorie provinciali e regionali prima di approdare, nel 2005, al nazionale dove ha la possibilità di arbitrare per ben quindici (15!) stagioni sportive. Le ultime sette a disposizione della CAN B.

E’ stato premiato come Miglior Arbitro durante la sua permanenza alla CAN PRO.

Ha vissuto esperienze internazionali di rilievo, come la Finale della Youth League U19 tra Chelsea e Aston Villa.

Ha avuto la possibilità di scendere in campo insieme ai migliori arbitri in qualità di Arbitro Addizionale (ve li ricordate i famosi “Arbitri di porta”?), è stato tra le panchine degli stadi più importanti d’Italia come IV Ufficiale.

Ha arbitrato in Serie A. Ha arbitrato al top e ricorderemo sempre con piacere il suo esordio in Atalanta – Verona, con un tale Nicola Rizzoli nelle vesti del IV Ufficiale e amici, colleghi, familiari presenti sugli spalti a tifare per l’arbitro.

Mentre noi cercavamo di comprendere bene cosa fosse il VAR, lui era lì allo stadio, in sala VAR, ad assistere i colleghi in campo.

Mentre noi erano sul divano a guardare la partita in TV, lui era dall’altra parte dello schermo a dirigere l’incontro.

Mentre noi sognavamo, lui viveva la realtà.

Daniele è stato uno degli arbitri più esperti del campionato cadetto e ha acquisito un bagaglio di esperienza che gli sarà senz’altro utile per cominciare al meglio questa nuova avventura dirigenziale.

Ha rappresentato e rappresenta ancora un riferimento importante per tanti giovani arbitri e per questo possiamo dire semplicemente che siamo orgogliosi di avere nella nostra piccola Sezione un grande Arbitro come lui.

Grazie Daniele e un grandissimo in bocca al lupo per la tua “nuova” stagione.

Ad maiora, semper.