Legionellosi, PD Busto: «Sull’area di diffusione del batterio ci sono ancora troppe incertezze»

Oltre al consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, anche il segretario cittadino Paolo Pedotti ha diramato una nota sul caso legionella di Busto Arsizio, a seguito del quale 16 cittadini sono rimasti contagiati dal batterio che provoca una grave forma di polmonite.

Pedotti commenta come è venuto a sapere della notizia: «Abbiamo appreso della diffusione del batterio in città come tutti i cittadini bustesi solo nella tarda serata di venerdì 4 settembre quando la notizia è stata data ai media dall’Assessore regionale al welfare. Riteniamo gravissimo il silenzio dell’ATS, Amministrazione comunale e di quella provinciale in cui Emanuele Antonelli siede in qualità di Sindaco e di Presidente della Provincia. Sempre dalle notizie stampa è infatti possibile evincere che il primo caso risalisse addirittura alla fine di agosto e che il Sindaco fosse stato informato da ATS Insubria nella giornata di giovedì 3 settembre. C’era insomma tutto il tempo per fornire ai cittadini informazioni chiare, mentre invece si è preferito tacere da più parti».

Le prime comunicazioni istituzionali ufficiali, tra cui quella riportata sul sito del Comune, risalgono infatti alla mattinata di sabato 5 settembre e sembrano oscillare tra una generica rassicurazione e l’invito ad adottare misure di prevenzione, dal momento che viene diffuso un collegamento al sito di ATS dove viene spiegato come procedere per evitare il contagio: «Non possiamo quindi che domandarci – prosegue Pedotti – come mai il Comune non abbia ancora diffuso in maniera capillare tali informazioni, affiancando alle generiche rassicurazioni anche l’adozione di un comportamento attivo e responsabile da parte dei cittadini al fine di evitare contagi. Al tempo stesso non pare assolutamente chiara la scelta di limitare il perimetro delle indagini al quartiere di Madonna Regina, scelta che ha gettato in ansia i residenti dei quartieri limitrofi».

Per quanto riguarda Ats e Alfa da un lato ha attivato attività di verifica dell’acqua nelle abitazioni, nella rete idrica e nelle torri di raffreddamento, dall’altro lato non risulta chiara l’eventuale responsabilità della società di gestione del servizio idrico integrato, Alfa, nell’attività di monitoraggio ordinario della qualità delle acque: «Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha quindi presentato un’interrogazione urgente al Sindaco Emanuele Antonelli, che è anche componente del comitato di Indirizzo Vigilanza e Controllo di Alfa, in modo da chiarire la situazione e dare ai cittadini rassicurazioni concrete sulla prevenzione del contagio e sul monitoraggio della qualità dell’acqua».