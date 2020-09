Lista civica Augusto Airoldi sindaco: una serata per presentarsi ai cittadini

Una serata per conoscere i ventiquattro candidati della lista civica Augusto Airoldi Sindaco. L’appuntamento è per martedì 8 settembre alle ore 20:45 all’Auditorium della scuola Aldo Moro. Durante l’evento sarà possibile fare domande e confrontarsi con i membri del gruppo.

«Sarà l’occasione per conoscerci e condividere la nostra idea di città e le proposte per migliorare Saronno, confluite nel programma del candidato sindaco Augusto Airoldi, che sarà con noi martedì sera – scrivono i candidati consiglieri – Il nostro contributo alla stesura del programma è stato orientato a trovare soluzioni per rendere Saronno più attrattiva, armonica, aperta, agile e allargata; in sintesi per rilanciare la città, sfruttando le sue potenzialità, i suoi punti di forza e RIPARTIRE. INSIEME, perché pensiamo che il primo compito dell’amministrazione sia mettersi in relazione con chi a Saronno vive e opera favorendo l’azione sinergica di associazioni, commercianti e imprenditori».

Per partecipare mandare un’email con nome e cognome a insiemeprogettiamo1@gmail.com.