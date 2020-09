Lo Stendipanni itinerante gioca (quasi) in casa

Nuovo appuntamento”in trasferta” per Lo Stendipanni itinerante, il mercatino solidale promosso dall’associazione Mamme in cerchio per sostenere i progetti di solidarietà a sostegno delle famiglie. Nell’impossibilità di riaprire lo spazio dedicato sotto il cinema Castellani, il mercatino si svolgerà sabato 19 settembre dalle 9.30 alle 11.30 negli spazi del Circolo Acli di via Vittorio Veneto, sempre ad Azzate.

Le volontarie dell’associazione allestiranno sui banchi capi di abbigliamento, piccole attrezzature, giochi e arredi per bambini, tutti usati ma selezionati e in ottimo stato (non sarà ritirato materiale).

Il ricavato del mercatino è destinato a sostenere le attività di accompagnamento e sostegno alla maternità proposte da Mamme in cerchio.