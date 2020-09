Luinesi, i video messaggi diventano uno spot

“L’onda cresce, perché ‘Siamo luinesi‘ vuol dire essere donne, uomini, bambini, adulti, giovani, anziani che sono parte attiva della Città e nella Città“.

Video messaggi e saluti di cittadini sostenitori che si traducono in un video che la lista “Luinesi ha pubblicato oggi sui social è che il movimento che sostiene Alessandro casali come sindaco di Luino si candida a “rappresentare un senso di appartenenza ampiamente condiviso e che si è “mosso” davvero come quell’onda che abbiamo scelto per rappresentare la nostra lista e il nostro programma“.

“Quando ci siamo presentati all’inizio della campagna elettorale avevamo proprio questo sogno: che la gente recepisse quanto importante fosse per noi rivolgerci davvero a tutti. La lista #luinesi è nata proprio con questo obiettivo: riprendere il contatto con i cittadini, tutti, valorizzando il tessuto sociale luinese che si compone di persone vere, che chiedono serenità sicurezza e servizi. Governare a Luino, vuol dire lavorare per i luinesi: lavoratori, frontalieri, professionisti…sportivi, appassionati d’arte e cultura, gente serena e gente in difficoltà, giovani studenti, gente in cerca di lavoro, gente che auspica di vivere in una città sicura, anziani soli, famiglie e scolari…“.

“E’ fondamentale che chi amministra conosca il tessuto sociale della propria città e lo valorizzi

arricchendolo perché #siamoluinesi non è solo uno slogan, ma è un riconoscersi e sentirsi al tempo stesso riconosciuti”, spiega lo stesso candidato Alessandro Casali.

“A questo punto non possiamo che ringraziare per i tantissimi messaggi ricevuti e dobbiamo scusarci per non essere riusciti a elaborarli già tutti. Lo faremo nei prossimi giorni. L’onda cresce“, conclude il candidato.