Marcora prova a riprendere fiducia al Roland Garros

Lo aveva detto lui stesso in un’intervista a VareseNews: “Il virus lo aveva stoppato nel momento migliore”. E dopo non è stato un periodo positivo per Roberto Marcora, che spera di riprendere quota e fiducia.

Il tennista bustocco è impegnato in questi giorni nelle qualificazioni per l’Open di Francia, più comunemente conosciuto come Roland Garros.

Dopo la vittoria di lunedì (6-4, 6-3) contro lo statunitense Jeffrey John Wolf – testa di serie numero 10 del torneo – oggi alle ore 12.35 circa, Marcora affronterà il “padrone di casa”, il francese Tristan Lamasine, attualmente numero 268 del ranking Atp, un avversario abbordabile per il bustocco, che attualmente è 172 nella classifica maschile.