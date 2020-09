Niccolò Invidia, deputato del M5S a Saronno per parlare di lavoro

Sarà presente in piazza libertà a Saronno sabato 12 settembre Niccolò Invidia, deputato del Movimento 5 Stelle e Capogruppo alla Commissione Lavoro in Parlamento. L’incontro con il deputato sarà un’occasione per parlare del mondo del lavoro e delle opportunità del territorio saronnese.

L’appuntamento è quindi per sabato 12 settembre alle ore 16:00 in piazza Libertà a Saronno.