Openjobmetis, primo ruggito: vince il derby di Supercoppa con Cantù

Prima vittoria nel precampionato della Openjobmetis che a Masnago piega Cantù al termine di una partita equilibrata. Solito grande Scola in attacco, ma i cesti decisivi arrivano da De Vico.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

OPENJOBMETIS VARESE – A. SAN BERNARDO CANTÙ 84-77

(24-22, 38-38; 62-58)

VARESE: Ruzzier 5 (1-2, 1-2), Jakovics 14 (4-5, 1-4), Strautins 8 (3-5), Andersson 10 (4-4, 0-5), Scola 26 (9-18, 1-4); Morse 4 (2-6), De Nicolao (0-1 da 3), De Vico 10 (2-2, 1-4), Ferrero 5 (0-2, 1-3), Douglas 5 (0-1, 1-3). Ne: Van Velsen, Virginio. All. Caja.

CANTÙ: Smith 26 (1-2, 5-13), Procida (0-2 da 3), Pecchia 7 (1-3, 1-4), Thomas 7 (1-5, 1-2), Kennedy 9 (3-3); Leunen 11 (1-1, 3-6), La Torre 4 (2-2, 0-3), Johnson 8 (0-2, 2-5), Bayehe 4 (1-3). Ne: Woodard Lanzi, Caglio. All. Pancotto.

ARBITRI: Borgo, Boninsegna, Capotorto.

NOTE. Da 2: V 25-44, C 10-22. Da 3: V 6-24, C 12-35. Tl: V 16-22, C 21-27. Rimbalzi: V 41 (14 off., De Vico 8), C 34 (10 off., Smith 9). Assist: V 19 (Ruzzier 6), C 16 (Smith 6). Perse: V 10 (Ruzzier 4), C 16 (Thomas 4). Recuperate: V 9 (Scola, Jakovics, Andersson 2), C 6 (Johnson 2). Usc. 5 falli: nessuno. F. antisportivo: Ferrero, De Vico. Spettatori: 300 circa.