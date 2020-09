Quanti dati per raccontare la Lombardia

A volerli contare sono 5.969. Sono i dataset, ovvero le banche dati, presenti sul portale open data di Regione Lombardia. Raccolte di informazioni, come ad esempio l’elenco di tutte le strutture alberghiere presenti sul territorio regionale, disponibili in formato aperto e processabile. Aperto perché possono essere utilizzati da chiunque, cittadini o imprese che siano, processabile nel senso che possono essere utilizzati da un software. Come quello che VareseNews ha impiegato per realizzare questa infografica, che mostra la suddivisione per categoria dei dataset presenti sul portale:

Un censimento, quello degli open data lombardi, realizzato nell’ambito del progetto GIOCOnDA, acronimo che sta per Gestione Integrata e Olistica del Ciclo di Vita degli Open Data. Si tratta di un’iniziativa sostenuta dal Programma di cooperazione Interreg Italia Svizzera 2014-2020, che si propone di creare valore dallo sviluppo di prodotti informativi basati sul riutilizzo di dati pubblici in formato aperto.

E così come quelli lombardi, sono stati censiti anche gli open data sul portale svizzero, che raccoglie oltre 7mila cataloghi riguardanti la Confederazione e il Canton Ticino in particolare. Una base di informazioni che cittadini ed imprese possono liberamente utilizzare per creare valore.

Foto di Pascvii da Pixabay