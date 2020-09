Riprese aeree professionali: boom di richieste per i droni 

Quello dei droni e delle riprese aeree professionali è un mercato in forte espansione: dall’Europa all’Asia, passando per l’America, non vi è paese che non abbia investito nella straordinaria tecnologia dei velivoli teleguidati.

I settori che più di altri hanno beneficiato dell’utilizzo dei SAPR (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) sono quelli della sicurezza, del traffico e del commercio, con una crescita interessante anche nel campo dell’intrattenimento.

Ogni anno il territorio italiano è teatro di centinaia di set provenienti da tutto il mondo: registi e sceneggiatori sono attratti dalle location senza tempo del Bel Paese, senza contare il settore divulgativo, che vede l’Italia da sempre al centro di importanti documentari storici.

In questi settori, dove spesso è necessario documentare anche aree impenetrabili, le riprese con drone professionali rappresentano una delle tecnologie più richieste: per queste ragioni non è raro che l’industria dello spettacolo si avvalga degli UAV per le scene di film, documentari o docu-fiction esclusivi.

Il successo dei droni

I motivi che spingono aziende e produzioni tv ad affidarsi alle riprese con drone sono diversi. Si cerca la professionalità, l’esperienza e la qualità di operatori esperti, oltre a una conoscenza profonda del territorio e della burocrazia.

In Europa, infatti, non esiste attualmente una normativa unica che regolamenti l’utilizzo di droni sull’intero territorio: ogni paese si avvale di una legislazione propria, che richiede l’intercessione di partner competenti in grado di muoversi nel groviglio dei permessi.

Fondamentale, in questo caso, l’esperienza di realtà come Overfly.me, che hanno affiancato alla conoscenza del settore aeronautico l’importanza di effettuare riprese aeree di qualità.

Overfly.me, in particolare, gode delle autorizzazioni ENAC per operazioni di volo anche in ambito urbano. Nel corso degli anni, ha conquistato un ruolo di primo piano nelle produzioni televisive italiane ed estere, operando quotidianamente anche nel campo dell’aerofotogrammetria e delle ispezioni aeree.

Naturalmente, all’esperienza di realtà operative in campo aeronautico, si affianca la professionalità di piloti competenti: il settore degli aeromobili a pilotaggio remoto garantisce operatori certificati, tutti in possesso del patentino da pilota e delle necessarie autorizzazioni ENAC.

Droni e apparecchiature per immagini di qualità

In fatto di riprese aeree, anche l’apparecchiatura gioca un ruolo di primo piano. Dai sistemi video pro a quelli per il cinema, passando per l’equipaggiamento tecnico, ogni apparecchio si addice a un settore ben definito. In un campo in cui professionalità ed efficienza sono all’ordine del giorno, è richiesto che i piloti siano in possesso di un’attrezzatura di fascia alta.

Nel settore cinematografico, ad esempio, è fondamentale l’uso esclusivo di droni professionali che garantiscano filmati di altissimo livello; nel campo tecnico, invece, i piloti devono avvalersi di apparecchiature specifiche, per immortalare aree inaccessibili o dettagli invisibili all’occhio umano.

In ogni caso, grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni, frutto di una domanda in costante aumento, gli operatori sono abituati a collaborare con aziende e set televisivi di tutte le dimensioni. Ogni pilota, infatti, ha alle spalle un’ampia esperienza per interfacciarsi con macchinisti, cameraman e registi, in una sinergia sempre votata al risultato.

Riprese con drone: costi ridotti e tempi minimi grazie alla capillarità

Le riprese aeree con drone oggi si avvalgono dei vantaggi di operatori capillari su tutto il territorio nazionale. Nel corso degli anni, l’esperienza di Overfly.me ha permesso di selezionare numerosi partner attivi su tutto il paese, rendendo possibile avvalersi di un pilota dedicato in tempi brevi ed escludendo eventuali spese di trasferta.

È anche per queste ragioni che oggi la tecnologia dei droni si affaccia a opportunità di mercato diverse. Una delle più interessanti è quella delle riprese e della realizzazione di video aziendali, che si rivelano utile in tutti quei casi in cui sia necessario sorvolare piattaforme marine, aree di grandi dimensioni o apparecchiature industriali inavvicinabili.

Naturalmente, tutti gli operatori di Overfly.me possono gestire con efficienza ogni fase della realizzazione di filmati corporate: dalle riprese fino alla produzione completa dei video. Il risultato permette di visualizzare immagini spettacolari e clip emozionanti, raccontati da un punto di vista nuovo e completamente inedito.