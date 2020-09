Ritardi negli esiti dei tamponi a Malpensa. Ats Insubria: “Alcuni intoppi ma la situazione è eccezionale”

Tamponi veloci appena fuori dallo scalo di Malpensa. Ats Insubria, su incarico di regione Lombardia, ha allestito alcune postazioni proprio fuori dall’aeroporto internazionale per “tamponare” i turisti di rientro dai 4 paesi considerati a rischio e cioè Grecia, Spagna, Croazia e Malta.

Attivo dallo scorso 19 agosto, il personale infermieristico, inviato da 4 Asst dei territori circostanti, ha effettuato un numero di esami crescente con una media di 1500 test al giorno.

Lo scorso weekend hanno dovuto affrontare il carico maggiore, un numero che aveva indotto Ats Insubria ad avvertire su possibili attese più lunghe rispetto alle tempistiche indicate tra le 24 e le 48 ore.

E, in effetti, qualche problema in più si sta registrando questa settimana come testimoniano due lettori che hanno scritto alla nostra redazione:

Sono rientrata dalla Grecia il 28 agosto e nel rispetto della normativa ho prenotato ed effettuato il tampone in aeroporto a Milano Malpensa.

Purtroppo però ad oggi 3 settembre non ho ancora ricevuto l’esito. Mi sono rivolta al numero verde messo a disposizione, ma non mi é stato fornito nessun chiarimento; ho anche inviato più mail all’ATS Insubria senza ricevere alcuna risposta.

Capisco le difficoltà derivanti dal cospicuo numero di viaggiatori, ma credo che in aeroporto avrebbero dovuto dare informazioni più precise ; ritengo anche che il numero verde dovrebbe essere in grado di fornire risposte ( altrimenti non ne vedo l’utilità).

Il 29 agosto sono rientrata da Rodi.

2 giorni prima del rientro mi sono iscritta sul sito per fare il tampone direttamente a Malpensa.Al mio arrivo in aereoporto Nel giro di neanche 20 minuti ho preso le valige e fatto il tampone. Avrei dovuto aspettare 72 ore per l’esito.

Decido di non vedere la mia famiglia per salvaguardarli finché non ricevo l’esito. Mercoledì 2 settembre contatto il centralino dell’Insubria per capire per quale motivo non ci fosse ancora l’esito e mi dicono che ci sono dei ritardi perché avevano fatto molti tamponi e stavano inviando le mail a quelli rientrati in data 27/ 28 e che quindi dalla mezzanotte in poi avrei potuto avere l’esito. Oggi è il 4 settembre e non ho ricevuto ancora nessun esito. Contatto di nuovo il centralino e cosa mi dicono? Si sono rotti i macchinari e sono in ritardo e mi dicono che l’unica cosa che possono fare è un sollecito.