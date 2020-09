Il Rotary gioca a golf per la Polha e l’associazione “Bambini di Chernobyl”

Palla in buca per beneficienza. Domenica 27 settembre al via la prima edizione del Trofeo “Rotary Lago Maggiore”, organizzato dal distretto 2042 nella storica sede del Golf dei Laghi a Travedona Monate.

Obiettivo del torneo: devolvere l’incasso della giornata alla POLHA Varese, la polisportiva disabili Varese e al comitato “Bambini di Chernobyl” di Sesto Calende, due associazioni che il Club ha sostenuto nel corso degli ultimi anni.

«Abbiamo radunato una serie di amici per una giornata di golf ma soprattutto di amicizia – dichiara Luigi Molteni, eletto lo scorso luglio in qualità di nuovo presidente del distretto Sesto Calende – Angera -. Una giornata che, speriamo, ci distragga dagli accadimenti degli ultimi mesi e che ci permetta di tendere la mano, come da spirito rotariano, a chi è meno fortunato di noi».