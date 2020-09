Saronno, Lista Airoldi: “Perchè votare nelle scuole?”

Sono in molti a chiederselo: si voterà nelle scuole o si troveranno altre sedi per le elezioni e il referendum del 20 e 21 settembre?

Anche a Saronno la domanda se la fanno in parecchi.

A sollecitare una risposta da parte dell’amministrazione comunale è la lista civica Augusto Airoldi sindaco, che sostiene appunto il candidato primo cittadino del centrosinistra.

Nel Varesotto, a quanto ci risulta, sono pervenute poche richieste in Prefettura per cercare soluzioni alternative alle aule scolastiche e al momento non ci sono sedi diverse indicate in nessuno dei 139 Comuni della provincia, ma il tema è più che attuale soprattutto visto che l’anno scolastico riparte il 14 settembre per le scuole dell’obbligo e il 7 settembre per le scuole dell’infanzia.

Ecco la nota diffusa dalla lista civica Augusto Airodi sindaco

«Molti sono i Comuni che in queste settimane si sono attivati per spostare le sedi dei seggi dalle scuole ad altre strutture. Amministrazioni di ogni colore politico, Comuni di varia dimensione, dai più piccoli ai capoluoghi di Provincia, hanno messo in campo energie e inventiva per consentire agli studenti di rimanere in classe e non interrompere dopo pochi giorni il regolare svolgimento delle lezioni.

Proprio in questi giorni Bergamo ha comunicato che 40.000 elettori voteranno in sedi alternative rispetto alle scuole. A Saronno gli elettori sono circa 30.000 e votano in 8 scuole. Perché l’Amministrazione, pur essendoci diversi spazi di proprietà del Comune, non ha fatto nulla per dare la possibilità agli studenti di rimanere nelle loro classi ?

Abbiamo chiesto più volte alla Giunta di adoperarsi in tal senso, ma, come sempre, la risposta è stata un muro di silenzio. Qual è il motivo per cui a Saronno non si può fare quello che si è fatto in tantissimi altri Comuni?».

Lista Civica Augusto Airoldi Sindaco