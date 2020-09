Saronno Servizi SSD lancia l’app: sconti e prenotazioni online dal 30 settembre

Continuano le innovazioni in Saronno Servizi SSD che, per far fronte alle misure anti-Covid 19, ha portato avanti nei mesi una serie di azioni finalizzate alla sicurezza degli utenti e all’innovazione tecnologica.

La digitalizzazione infatti, oltre a garantire modernità di accesso ai servizi anche in ambito sportivo, rappresenta una strada sicura anche per evitare inutili affollamenti alla reception delle strutture sportive e poter fornire assistenza, supporto e servizi anche “a distanza”: a partire dalla registrazione dell’utente e alla compilazione della sua anagrafica, a sistemi di messaggistica istantanea tramite notifiche e chatbot, fino alla vendita M-commerce (mobile commerce) di servizi tramite pagamenti elettronici completamente sicuri e affidabili.

Dopo l’attivazione di un sistema di codici QR Code abbinati ai vari flyer informativi, gratuito e accessibile a tutti i saronnesi e ai clienti della Piscina, attivo già dalla riapertura degli impianti e che consente agli utenti di visualizzare le brochure informative con orari e costi direttamente dal proprio telefonino, Saronno Servizi SSD, dopo essersi attivata per garantire la ripartenza dei corsi in totale sicurezza, ha pensato anche ad una nuova soluzione mobile per migliorare ulteriormente le iscrizioni, i rinnovi e semplificare le registrazioni e gli acquisti.

E’ già infatti pronta per il rilascio su App Store e Google Play la nuova APP M-commerce che consentirà agli utenti dal 30 settembre di poter acquistare tramite carta di credito e PayPal abbonamenti ed ingressi singoli al nuoto libero. I primi servizi acquistabili online dal primo mese saranno i seguenti: “ingresso singolo al nuoto libero”, “pacchetti di 10 ingressi al nuoto libero”, e “abbonamento annuale al nuoto libero”, tutti previsti sia con la frequenza di mattina che per l’intera giornata.

Per il primo mese, in vista del lancio dell’App, sarà disponibile una scontistica ad hoc, ad esempio uno sconto del 5% sull’abbonamento annuale e un ingresso omaggio sul pacchetto da 10 ingressi. Nei mesi successivi verrà garantita la possibilità di poter acquistare anche servizi e pacchetti per il PalaExbo e per il PalaGhiaccio, una procedura comoda anche per i genitori che intendono acquistare online ingressi per i propri figli evitando di dover far maneggiare loro denaro in contante.

La soluzione progettata per la società sportiva è interamente “no paper”, e renderà possibile nel futuro anche la ricezione di notifiche sullo smartphone, l’accesso al proprio storico di acquisti, la possibilità di attivazione di link di chiamata e/o email direttamente dal proprio telefonino.

Malgrado quindi le normative anti-Covid la società dilettantistica non ha mai smesso di lavorare, nell’ottica della prevenzione e dell’innovazione e allo stato attuale la ripresa dei corsi ha avuto un buon riscontro: Saronno Servizi SSD può inaugurare una stagione sportiva ottimista e tutta all’insegna del digitale.

Nei prossimi giorni saranno disponibili aggiornamenti anche sulla ripresa dei corsi per i bambini, dove il rispetto del distanziamento sociale e delle norme di sicurezza imporrà necessariamente di ridurre il numero di partecipanti nelle attività della vasca piccola durante tutta la stagione invernale, fino a nuove disposizioni da parte del Governo. Tutte le informazioni sonodisponibili sul sito istituzionale www.piscinadisaronno.it e sulla pagina Facebook @piscina.saronno, oltre che ovviamente alla reception della piscina comunale.

Resta ferma la possibilità, per tutti coloro che non hanno potuto usufruire delle lezioni “annullate” a causa del Covid 19, di utilizzare il voucher reso disponibile da Saronno Servizi SSD per recuperare le lezioni perse.