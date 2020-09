Serie D: Legnano, Caronnese e Castellanzese pronti per l’esordio

L’attesa è finita: alle ore 15.00 di domenica 27 settembre sui campi del Girone A di Serie D i fischietti dei direttori di gara daranno inizio alla stagione 2020-2021.

Sono pronte all’esordio Legnano, Caronnese e Castellanzese, tutte inserite nel Girone A insieme al Città di Varese.

CARONNESE – DERTHONA

La Caronnese, che si presenterà nella serata di venerdì 25 settembre, ha mantenuto la struttura della passata stagione, apportato qualche cambio, ma riparte da due certezze: mister Roberto Gatti in panchina e capitan Federico Corno in campo. I rossoblu hanno svolto un precampionato positivo, cercando di rodare un assetto già provato e correggendo gli errori. All’esordio si troveranno di fronte il Derthona, squadra piemontese che arriverà al “Comunale” con l’obiettivo di fare lo sgambetto ai rossoblu.

VADO – CASTELLANZESE

Partirà in trasferta la Castellanzese, impegnata sul campo del Vado. I neroverdi hanno avuto diversi problemi durante il precampionato, concluso senza mai riuscire a vincere un’amichevole. Mister Achille Mazzoleni ha cercato di trovare la quadra giusta per la sua squadra e spera di poter ottenere un successo alla prima di campionato. I neroverdi partono forti di un campionato che non sarà banale: nel 2021 il club compirà 100 anni e la società non ha intenzione di fallire proprio nell’anno del centenario

LEGNANO – ARCONATESE

Inizierà con una sfida tra “vicine di casa” il campionato del Legnano. L’Arconatese, ospite per la prima di campionato al “Mari” dovrà viaggiare poco più di 10 chilometri per raggiungere lo stadio legnanese. La società lilla, dopo il campionato di vertice della passata stagione, nel calciomercato estivo ha messo a segno colpi importanti, confermando la volontà di fare un’altra annata da protagonista. Le ambizioni non mancano, starà ora alla squadra di mister Lucio Brando confermare sul campo le velleità del club.