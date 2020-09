Una settimana ricca di appuntamenti per il Palio di Masnago

Non era scontato che anche quest’anno il Palio di Masnago – giunto alla sua 42a edizione – andasse in scena: le difficoltà di questo periodo hanno costretto gli organizzatori a una dose supplementare di entusiasmo ed energia per dare vita all’attesa manifestazione che si articolerà su un programma ricco e stimolante sul tema “Quale bellezza ci accoglierà?”.

Il Palio prenderà quindi il via domani, domenica 6 settembre, e durerà sino a domenica 13: il primo atto è in programma alla sera, ore 21, con l’inaugurazione dell’evento e la presentazione della mostra “Hospitia”, un percorso fotografico attraverso le Alpi alla scoperta di quelle case che per secoli hanno accolto e aiutato gratuitamente i viaggiatori. La curatrice della rassegna allestita nella cripta della parrocchia in via Petracchi 4, Francesca Urizzi, interverrà insieme all’editorialista di “Avvenire” Giorgio Paolucci e al fotografo varesino Carlo Meazza.

La mostra è visitabile (con prenotazione obbligatoria sul sito della Comunità Pastorale – CLICCA QUI – o tramite whatsapp al numero 328 2813142) dal 7 al 13 settembre, ai seguenti orari: da lunedì a venerdì tutti i pomeriggi dalle 15:00 alle 18:00 e a richiesta anche al mattino dalle 9:30 alle 13:00. Venerdì anche dalle 20:00 alle 22:00, a richiesta. Sabato orario continuato dalle 15:00 alle 22:00, domenica orario continuato dalle 9:30 alle 22:00.

Giovedì 10 settembre alle ore 21 presso la chiesa di Masnago incontro-testimonianza con don Fabio Stevenazzi, vicario della Comunità Pastorale San Cristoforo di Gallarate e anche medico che al tempo della pandemia, in accordo con l’Arcivescovo e il vicario di zona, è tornato ad indossare il camice e si è messo al servizio della terapia intensiva dell’ospedale di Busto Arsizio.

Sabato 12 ore 19.30 grande tavolata in via Bolchini con le specialità del Palio; in caso di maltempo la cena sarà da asporto (prenotazione tavoli ed eventuale asporto obbligatoria sul sito entro il 10 settembre). Alle 21.00, presso la chiesa, spettacolo musicale “Quando la musica diventa poesia” a cura di Agostino Landi e con la partecipazione del maestro Francesco Miotti.

Domenica 13 il Palio apre alle 9 con le bancarelle artistiche delle 6 contrade. Alle 10.30 messa solenne per il 52° anniversario della dedicazione della chiesa e consegna del Palietto d’Oro 2020. Alle 12 gara delle “Torte dell’ospitalità” e alle 12.30 pranziamo insieme al banco gastronomico o con le specialità da asporto (prenotazione tavoli ed asporto obbligatoria sul sito entro il 10 settembre).

Alle 16.30 “Bellezza in cucina e…dolcezze per il palato”, appuntamento con l’Idea Dolce-Pasticceria di Masnago presso l’oratorio. Ore 19.30 “cena di conclusione” (prenotazione tavoli obbligatoria sul sito entro il 10 settembre), in caso di maltempo la cena sarà al chiuso.