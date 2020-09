Studente cade col motorino, lunghe code a Casbeno

Incidente stradale questa mattina alle 8 a Casbeno. Dalle prime informazioni raccolte si tratta di una caduta da moto che ha visto coinvolto un giovane studente.

Le conseguenze non sembrano essere gravi sul piano fisco per il giovane centauro, rialzatosi subito dopo la rovinosa caduta.

Ma sul versante del traffico l’incidente ha mandato in tilt la circolazione nell’intera zona che a quell’ora è particolarmente congestionata per via della presenza di numerosi poli scolastici.

L’incidente è avvenuto lungo la via Trentini, strada che porta dal cimitero di Casbeno al piazzale della questura, poco dopo il bivio di ingresso alla strada ce conduce alla stazione “Varese-Casbeno” (immagine di repertorio).