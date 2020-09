Supercoppa: Ax Exchange – Openjobmetis in diretta

Penultimo appuntamento per la Openjobmetis in Supercoppa Italiana: avversaria dei biancorossi sarà la AX Exchange Milano, capolista imbattuta del girone A. Si gioca dalle ore 19 al Mediolanum Forum di Assago, in panchina per Varese ci sarà ancora Vincenzo Cavazzana, con Massimo Bulleri (nuovo coach) spettatore interessato. Seguite con noi la partita attraverso il liveblog di VareseNews e dite la vostra usando lo spazio commenti o utilizzando l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.