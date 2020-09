Teatranti open air: spettacolo in 7 tappe nel parco di Villa Montevecchio

Tre compagnie per 7 attori, 7 temi e 7 tappe in uno spettacolo itinerante che moltiplica le repliche in base al numero degli spettatori. Non è matematica quindi ma arte, messa in campo dalla creatività da Oplà, Viandanti teatranti e Oblò, per moltiplicare energie e raccontare com’è che la storia di uno diventa la storia di tutti.

Teatranti Open Air è il titolo dello spettacolo in scena sabato 26 settembre dalle ore 15 nel parco di Villa Montevecchio, a Samarate (in via Cinque Giornate 12).

La performance vuole essere un manifesto di vitalità e voglia di rinascita. Oscilla fra il leggero e il profondo, fra divertimento, ironia, interazione col pubblico e momenti di intensità si cerca di dare un senso a tutto ciò che in questo periodo difficile ci ha tenuto vivi: il legame con gli altri. Il percorso è quindi pensato per T-Essere un filo, che rappresenta il trait d’union delle nostre relazioni.

Il percorso dura circa un’ora e mezza ed è pensato per un piccolo gruppo di spettatori. Ogni 45 minuti parte un nuovo gruppo di spettatori (alle ore 18.45 l’ultima partenza).

La partecipazione è gratuita, ma è indispensabile prenotare contattando l’Ufficio Cultura e Sport del Comune di Samarate telefonicamente al 0331-720252 oppure via e-mail all’indirizzo cultura.sport@samarate.net.