Treni, ritardi su Luino e Porto Ceresio

Mattina con ritardi quella di martedì 15 settembre per i treni su alcune delle principali linee ferroviarie che attraversano il Varesotto. Per seguire l’andamento è possibile consultare la pagina circolazione in tempo reale sul sito di Trenord.

PORTO CERESIO-VARESE-GALLARATE-MILANO

Il treno 5302 (MILANO P. GARIBALDI 06:32 – PORTO CERESIO 07:45) viaggia con 14 minuti di ritardo in seguito alla sosta prolungata di un altro treno della linea.

LUINO-GALLARATE-MILANO

Il treno 33384 (MILANO P. GARIBALDI 06:27 – GALLARATE 07:02) viaggia con 13 minuti di ritardo in seguito alla sosta prolungata di un altro treno della linea.

TREVIGLIO-MILANO-VARESE

Il treno 23007 (VARESE 05:43 – TREVIGLIO 07:50) sta viaggiando con 12 minuti di ritardo