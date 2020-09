Turisti attaccati dalle api: fuga di massa

Turisti in fuga questo pomeriggio dalle cascate di Ferrera a causa di uno sciame, probabilmente, di api che ha gettato nel panico i presenti.

Forse da un favo caduto o toccato inavvertitamente sono usciti numerosi imenotteri che hanno punto almeno 4 persone, tra adulti e bambini che si trovavano in quel momento alla base delle cascate.

Sul posto sono giunte due ambulanze e un’automedica per soccorrere chi era stato punto. Sono arrivati anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona: molti avventori, incuriositi dal favo, hanno creato una situazione di pericolo che ha richiesto anche l’arrivo delle forze dell’ordine per riportare la tranquillità nell’area e lasciare che i vigili del fuoco circoscrivessero l’area resa pericolosa dalla presenza delle api. Sul posto sono giunti anche i tecnici del Soccorso alpino.