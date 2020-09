Ultime escursioni guidate alla Grotta del Remeron

Arriva già l’ultimo mese di apertura della Grotta Remeron: in anno viziato dal Covid che ha impedito le aperture stagionali sino ad agosto, ci si avvicina al periodo di sospensione delle visite in modo da tutelare le diverse specie di chirotteri presenti all’interno della cavità.

Solo per i primi tre weekend di ottobre, sabato e domenica, secondo gli orari indicati sul sito internet, sarà possibile, partendo dalla Colonia Rossi di Barasso, visitare la grotta lungo il percorso turistico sino alla profondità di 50 metri sottoterra.

L’escursione dura complessivamente tre ore, in parte in superficie ed in parte in ambiente ipogeo.

«Ci avviciniamo alla chiusura di una stagione strana – afferma Mauro Gamberoni, presidente dell’Associazione Invenire che, in convenzione con Parco Campo dei Fiori, Comune di Comerio e Comune di Barasso gestisce le escursioni guidate, – la pandemia ci ha limitati tantissimo nelle attività, basti pensare che non abbiamo potuto avere visite di scolaresche, ma è stata un’esperienza che ha migliorato la nostra organizzazione: abbiamo fatto formazione per le guide, strutturato meglio le modalità di prenotazione per i turisti e i turni dei collaboratori, organizzato in modo più razionale gli accessi alla Colonia Rossi: al di là del danno economico subito, possiamo dire di essere cresciuti, sia numericamente, con 5 nuove guide, sia qualitativamente».

I numeri dalla riapertura confermano l’andamento positivo: «abbiamo sempre registrato il tutto esaurito nelle aperture di agosto e settembre, speriamo di concludere in bellezza la stagione; il 2021 sarà il vero anno zero per noi: terminato il reclutamento delle guide, terminato l’allestimento della Colonia Rossi, ora dobbiamo marciare spediti consolidando il ruolo turistico della Remeron e ampliando il ventaglio di escursioni dalla Colonia Rossi, ma siamo sicuri di avere messo le basi per fare bene».

Appuntamento quindi a partire da sabato 3 ottobre.

Per informazioni www.grottaremeron.com tel 03321543101