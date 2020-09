Ultimo test dell’anno, la Uyba cede a Novara

Manca sempre meno all’avvio ufficiale della stagione per la Uyba, che sabato a Monza affronterà la prima giornata di campionato di Serie A1 femminile.

La squadra di coach Fenoglio continua la preparazione, seppur con qualche assenza di troppo. Dopo il pareggio 2-2 della scorsa settimana, le farfalle hanno ospitato a Busto Arsizio la Igor Gorgonzola Novara per un secondo allenamento congiunto nel giro di pochi giorni.

Questa volta il test è andato alle piemontesi, che hanno vinto 3-0 (21-25, 22-25, 21-25), anche grazie ai 18 punti dell’ex Herbots. Ora per le biancorosse ci sarà da ritrovare lo stato d’animo migliore per approcciare al meglio l’esordio in campionato.

Il tabellino Unet e-work Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara 0-3 (21-25, 22-25, 21-25) Unet e-work Busto Arsizio: Poulter ne, Olivotto 1, Gennari ne, Bonelli 1, Gray 3, Leonardi (L), Mingardi 16, Piccinini 5, Cucco ne, Stevanovic 6, Escamilla 6, Bulovic ne, Mori 2, Herrera Blanco 2. All. Fenoglio, 2° Marco Musso. Battute errate: 6, vincenti 4, muri: 5. Igor Gorgonzola Novara: Populini ne, Herbots 18, Napodano ne, Zanette 3, Battistoni, Bosetti 6, Chirichella 4, Sansonna (L), Hancock 3, Bonifacio 5, Washington 5, Smarzek 16, Costantini ne, Daalderop ne. All. Lavarini, 2° Baraldi. Battute errate: 9, vincenti 6, muri: 9.