“Varese on live”, sul palco l’ultima sfida

Per “Varese on live”, il talent della Città Giardino lanciato lo scorso luglio, è tempo della serata finale. Appuntamento giovedì, a partire dalle ore 20.45, sul palco della tensostruttura dei Giardini Estensi.

Il contest, organizzato da TotemE20 – Cooperativa sociale Totem all’interno del progetto “Peer to…peer tour” e nell’ambito dell’iniziativa regionale “La Lombardia è dei giovani 2019”, ha visto una prima fase in cui i candidati si sono sfidati rigorosamente a colpi di social, per limitazioni imposte dal contrasto alla pandemia. I dieci finalisti si confronteranno ora dal vivo, per un evento che sarà comunque trasmesso anche in streaming sul canale Facebook “Vareseonlive”.

«La città e i giovani varesini – afferma l’assessore alle Politiche giovanili Francesca Strazzi – non vogliono fermarsi. In questi mesi strani e, per certi versi, difficili, la musica e le arti sono stati strumenti utili per non tarpare le ali alle nuove generazioni, chiamate a confrontarsi in prima persona con una realtà complessa come quella imposta dalla pandemia. Che il concorso si sia aperto con una prima scrematura esclusivamente online è stata una scelta dettata dalle norme anti coronavirus, ma ora potremo vedere dal vivo questi promettenti talenti della nostra città. Continuare un progetto come “Varese on live”, al di là delle difficoltà che il coronavirus ha creato, è stato importante, anche per sottolineare quanto i giovani restino al centro delle nostre attenzioni e come la nostra volontà sia quella di coinvolgerli sempre più».

Alla prima selezione di “Varese on live” hanno partecipato 32 artisti varesini under 35, che hanno inviato video di proprie performance nel campo della musica, del teatro, della giocoleria o delle arti circensi. A selezionare i dieci finalisti, anche tenendo conto del gradimento del pubblico, è stato un team di professionisti del settore. Obiettivo della rassegna è la promozione delle pratiche delle arti dal vivo, elemento fondamentale per la crescita e l’aggregazione dei giovani.

Questi i nomi dei dieci finalisti: Martina Sambiagio (voce e chitarra); Albionics (gruppo rock); Diabolix (giocoleria/arte circense); Giada Castagnoli (voce e chitarra); Devis Bollini (attore); Mar.te (coro); Federica Sardella (voce e chitarra); Federica Garamella (giocoleria – led hoop); Asja Sangiorgio e Pietro Nalesso (duo acustico); Dischi volanti (trio comico, il cui video è stato quello più votato dal pubblico sui canali social). L’iniziativa è a ingresso gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione al numero 348.3010271 o via mail scrivendo a vareseonlive@gmail.com. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.vareseonlive.it.