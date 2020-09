Varese, ripartono nidi e materne: il Comune “convoca” i genitori

Due certezze per asili nido e scuole dell’infanzia del Comune di Varese. La prima è la data di riapertura: si ripartirà lunedì 7 settembre. La seconda, poi, è data dalle misure di sicurezza per il contrasto alla pandemia da coronavirus, che si delineano anche grazie a ingressi scaglionati per orario e, per i nuovi iscritti, in diverse giornate di inserimento. I calendari dettagliati sono in questi giorni comunicati alle famiglie attraverso riunioni in videoconferenza; appuntamenti che ogni scuola ha organizzato e che sono cominciati nella serata di ieri. Per quanto riguarda le primarie, dove diversi sono stati ad agosto i lavori di adeguamento degli spazi, è invece prevista per sabato prossimo, 5 settembre, una serie di incontri nella tensostruttura dei Giardini Estensi.

«Il nostro obiettivo – spiega l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – è sempre stato quello di ripartire con il nuovo anno garantendo la necessaria sicurezza agli alunni, agli insegnanti, al personale tecnico, alle famiglie varesine. Per questo, oltre alla precisa scansione adottata nel dare il via al 2020/2021, ogni istituto è stato poi dotato di tutto il materiale necessario per la sanificazione. Poter riaprire nidi e scuole dell’infanzia lunedì prossimo è un traguardo importante e assolutamente non scontato; per arrivarci abbiamo lavorato ininterrottamente tutta l’estate e, anche per questa disponibilità, ringrazio tutti coloro che hanno reso questo possibile. Un percorso simile, poi, è stato studiato per le scuole primarie e, tra qualche giorno, riuniremo le famiglie per fare il punto anche sulla situazione dei servizi di mensa e doposcuola; incontri che, ovviamente, saranno a loro volta scaglionati e all’aperto, così da garantire la sicurezza di tutti. Il calendario dettagliato sarà anche in quest’ultimo caso comunicato ai genitori non appena sarà pronto».

I bambini che hanno già frequentato lo scorso anno gli asili nido saranno accolti lunedì prossimo in tre gruppi: il primo dalle 8.00 alle 10.00; il secondo dalle 10.30 alle 12.30; il terzo dalle 15.00 alle 17.00. Nello stesso giorno per le scuole dell’infanzia ingressi scaglionati ogni 10 minuti, a partire dalle 7.30 e fino alle 9.45.

Sette, infine, le giornate dedicate ai nuovi iscritti. Per gli asili nidi gli ingressi avverranno ogni due settimane: il 14 e il 28 settembre e poi ancora il 12 e il 26 ottobre. Nelle scuole dell’infanzia, invece, la scansione prevede gli inserimenti il 14, il 21 e il 28 settembre.