Vela: UISP Lombardia riparte col vento in poppa

Dopo lo stop forzato legato alla pandemia Covid-19, la vela UISP Lombardia è pronta a ripartire alla grande. Una prima conferma della volontà di gettarsi alle spalle il periodo difficile arriva dal Garda, dove il prossimo weekend la Struttura di Attività velistica prenderà parte al “Desenzano Garda Flowers”: dall’11 al 13 settembre, in collaborazione con Arcobaleno Vela ASD Salò, la SdA Vela UISP Lombardia ha proposto un focus dedicato al mondo della barca a vela, per questa occasione allestita di piante per ricreare il “giardinetto” in barca. (foto di repertorio)

Ogni venti minuti è stato possibile effettuare un giro gratuito in barca, per ammirare la passeggiata di Desenzano impreziosita dalla mostra di fiori e piante. La manifestazione vedrà impegnato in prima linea Giorgio Zorzi, responsabile Sviluppo disabilità per l’SdA Vela UISP Lombardia: ai partecipanti è stata illustrata la mission UISP, offrendo anche t-shirt dell’associazione, e inoltre sono state organizzate attività formative in strada, in particolare con racconti sulla storia del Giardinetto e esercizi sui nodi.

«L’obiettivo è quello della promozione sociale della nostra disciplina sportiva, che proseguirà anche in altre occasioni – anticipa Danilo Ragni, responsabile SdA Vela UISP Lombardia -. A breve ripartirà il progetto nazionale Capitan Uncino, seguito da Massimo Brignoli, istruttore nazionale e coordinatore Comunicazione per questo importante appuntamento che coinvolge i più giovani».