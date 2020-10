Il 5 e 6 ottobre lavori notturni sulla Statale della Malpensa

Anas ha programmato i lavori di manutenzione e rifacimento delle pavimentazioni lungo la strada statale 336 dell’aeroporto della Malpensa nel territori dei comuni di Olgiate Olona e Busto Arsizio.

Per consentire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza è stata predisposta la chiusura della rampa di ingresso da Busto Arsizio in direzione A8, al km 0,100 la notte di lunedì 5 ottobre dalle 21 alle 5.

Durante la chiusura al traffico della rampa di ingresso, il traffico sarà fatto proseguire lungo viale Malpensa fino all’immissione sulla statale allo svincolo della Dogana.

Per proseguire l’intervento, la notte successiva, martedì 6 ottobre, sarà istituito un restringimento di carreggiata lungo la complanare in direzione di Malpensa, dal km 0,300 al km 1,500 dalle 21 alle 5.