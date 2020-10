7 classi in quarantena, chiude la scuola media Passerini di Induno Olona

«Sette classi sono state poste in quarantena e non era dunque possibile gestire in sicurezza le restanti sezioni, anche considerando la carenza forzata di professori». È così che il sindaco di Induno Olona, Marco Cavallin, comunica la chiusura della scuola media Passerini.

«A mio estremo malincuore ma senza avere alternative percorribili -dice- ho dovuto quindi decidere di lasciare a casa tutti gli studenti: sono consapevole del disagio che si arreca alle famiglie e il danno che si procura ai ragazzi privandoli della didattica in presenza, ma non c’erano soluzioni diverse. Considerate che ATS, oltre a porre in quarantena i componenti delle sette classi, raccomanda vivamente “la limitazione dei contatti sociali” a tutti coloro che hanno frequentato la scuola in questi giorni.

La chiusura vale da oggi per quattordici giorni, fino cioè al 12 novembre compreso».

Con la stessa comunicazione il sindaco riprende anche la questione Polizia Locale: «a seguito del tampone positivo di un agente rilevato ieri, e che ha richiesto l’immediata quarantena precauzionale per tutti i componenti dell’ufficio, io e il collega di Arcisate Cavalluzzi abbiamo chiesto la collaborazione al Comune di Varese per gestire la carenza del servizio sul nostro territorio. Il Sindaco di Varese Galimberti, nonostante le difficoltà del momento, ci ha anticipato la sua disponibilità e dunque, fin quando non torneranno operativi i nostri uomini, saranno gli agenti di Varese a fare supplenza sul territorio; ringrazio vivamente Galimberti per la sua generosa collaborazione, che ci consentirà di superare questa fase emergenziale».