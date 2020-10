“Addio Mattia, una parte di me se n’è andata con te”

Vi scrivo anche io in merito alla morte di Mattia Broggi, dopo che vi ha già scritto un altro membro della nostra famiglia weld circus. Io e Mattia eravamo migliori amici: amministravamo (ora sono rimasto solo io) la pagina di facebook weld circus, che tratta di weld art.

Oggi vorrei ricordare il Mattia uomo che c’era dietro al fenomeno Mattia Bross, una persona unica, il mio unico e grande amico. Un padre, un figlio, un fratello, un amico, per tutti noi. Con weld circus ha creato una famiglia nonché un grande gruppo di amici. Porterò avanti quello che ha iniziato in suo ricordo, una parte di me se n’è andata con lui.

Siamo tutti molto addolorati e vicini alla sua famiglia, proprio per questo, la nostra missione è tenere vivo il suo ricordo.

Non lo dimenticheremo mai.

Andrea Bongi