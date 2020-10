Al prossimo corso on line di Tigros protagonisti arrosti e roastbeef

Sarà dedicato alla carne, e più precisamente ad arrosti e roastbeef, il sesto appuntamento con le lezioni di cucina di Tigros online #IlFrescopiùBuono.

La lezione – che in questo 2020 è on line, sulla pagina Facebook di Tigros e sul loro canale You Tube – è prevista per giovedì 8 ottobre alle 18.00.

A parlarne uno dei più amati chef dei corsi Tigros: Fabio Sauli, della locanda del Chierichetto a Gurone di Malnate. Insieme a lui presenterà il corso e “farà da tramite” per le domande che potrete rivolgere in diretta per la seconda volta ai corsi Ivana Marra, con con il suo blog “Studenti ai Fornelli” raccoglie centinaia di migliaia di followers.

L’appuntamento, anche se solo virtuale, è al ristorante Buongusto di Gerenzano: in realtà la diretta si potrà seguire comodamente da casa sulla pagina facebook e sul canale youtube di Tigros.