Alfieri (Pd): “Covid, dati allarmanti in provincia di Varese. Servono misure più restrittive”

La crescita della pandemia mostra dati sempre più allarmanti nel Varesotto e il senatore del Pd Alessandro Alfieri chiede un nuovo giro di vite per il territorio: «Il presidente Fontana non tentenni ulteriormente, servono misure più restrittive in provincia di Varese».

«Nel giorno in cui in Italia si superano i 30.000 contagi e a Varese si registrano oltre 800 nuovi casi, dopo settimane di richieste Ats Insubria ci ha fatto sapere che nella nostra provincia la percentuale tra tamponi fatti e positivi è del 24%. Uno su quattro – spiega il senatore varesino – Insieme a Monza si tratta del dato più alto in Lombardia. Il nostro sistema sanitario non può reggere ancora per molto questa pressione. Non c’è più tempo da perdere. Fontana faccia tesoro degli errori fatti questa primavera e senta subito le principali istituzioni del territorio per decidere misure più restrittive e lockdown mirati».