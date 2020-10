Anche per le giostre è un momento economico difficile

Sono il simbolo della gioia e della spensieratezza, soprattutto dei più piccoli, ma le giostre, come altre attività commerciali, sono state messe in crisi dal coronavirus.

Sortino Douglas proprietario della giostra cavalli presente nel centro città ha scritto a Varesenews prendendo spunto dalla rubrica “La foto del giorno” che ha pubblicato la foto della giostra di piazza San Vittore.

Buongiorno,

sono Sortino Douglas proprietario della giostra a cavalli del centro di Varese, ho visto questa mattina la foto della giostra che avete pubblicato, e stato un tuffo al cuore e Vi ringrazio per aver dedicato uno spazio alla mia attrazione che in vent’anni di attività, presente a Varese a periodi alterni ha fatto divertire numerose generazioni di bambini varesini e non.

In un momento difficile per la nazione, come altre categorie commerciali anche le giostre stanno accusando la crisi per il covid 19 con grandi difficoltà economiche.

Vi ringrazio di tenerci sempre informati con il vostro lavoro e impegno giornaliero e far conoscere al pubblico anche i nostri sacrifici per far divertire i bambini in sicurezza.

Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti

Sortino Douglas