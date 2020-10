Ancora acqua sporca a Saltrio

La prima volta è stata a maggio, poi a inizio ottobre a anche in questi giorni il problema “acqua sporca” a Saltrio si sta riproponendo.

A segnalarlo è una lettrice, che spiega: “Come di consueto, dopo un giorno di pioggia, a Saltrio, ne seguono almeno 5 di acqua giallo/marrone. Il colore cambia in base alla via. Alfa dice che se ne sta occupando, ma sono passate solo 3 settimane dall’ultima volta che era successo. È una vergogna pagare per avere poi disturbi intestinali dovuti sicuramente a questo”.