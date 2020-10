Astuti: “La Regione eviti gli assembramenti ai punti tampone”

Una lunga fila si è creata anche questa mattina, lunedì 26 ottobre, fuori dall’ospedale di Cittiglio. Tutti in attesa del tampone.

Il serpentone dalla strada e lungo la sala d’attesa sino all’ambulatorio è stato segnalato anche al consigliere regionale del PD Samuele Astuti che ha chiesto l’intervento della Regione: « La Regione intervenga per evitare gli assembramenti delle famiglie in coda all’ospedale di Cittiglio per fare i tamponi agli studenti.

L’ospedale di Cittiglio è stato scelto dalla Regione come hub per fare i tamponi agli studenti della provincia di Varese, tamponi indispensabili in un momento di crescita vertiginosa dei casi. Bene aver allestito l’hub ma ora la necessità è quella di organizzare i tamponi in modo da evitare code e assembramenti. Questa mattina le famiglie sono state tutte convocate alle 9 e di conseguenza la folla fuori e dentro la struttura era enorme e il rischio di provocare altri contagi fin troppo evidente. Basterebbe scaglionare le convocazioni ed evitare le code ».

Già la scorsa settimana era stata sollevata la questione della sicurezza durante la coda ma l’Asst Sette Laghi aveva rassicurato sull’organizzazione.

Critiche vengono mosse anche al punto tamponi dell’ospedale di Luino che è collocato all’interno del presidio e non assicura, secondo alcuni utenti, le regole di sicurezza.