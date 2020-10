Astuti (Pd):”A Varese è ora di agire. Necessario potenziare le Usca e aumentare i tamponi”

Subito aumentare le Usca (unità speciali continuità assistenziale) , per assicurare le cure domiciliari ai malati di covid, e aumentare i tamponi. A chiederlo è il consigliere regionale del Pd, Samuele Astuti che lancia un accorato grido d’allarme: «A Varese è emergenza, come hanno denunciato anche i vertici dell’Asst. La pandemia dilaga ogni giorno, i positivi non accennano a diminuire. È ora di agire. La necessità è quella di potenziare le Usca, che nella provincia di Varese devono essere almeno 15. Lo abbiamo chiesto da mesi ma ora non c’è più un minuto da perdere. I pazienti meno gravi devono poter essere curati a casa per alleggerire gli ospedali che sono già al collasso».

«Indispensabile – continua Astuti- potenziare i tamponi sia molecolari che antigenici. E’ vero che in questo senso è già stato fatto un grande sforzo ma non basta. Tracciare è l’unico modo per arginare la diffusione del virus e i dati dimostrano che purtroppo il rapporto tra tamponi fatti e casi positivi è in aumento. Per questo è necessario attivare nuovi centri tamponi come è già stato fatto a Malnate. Molti sindaci della provincia hanno dato la disponibilità a trovare le strutture adatte. Ora sta all’Ats autorizzarle al più presto e aprirle».