A Besozzo 47 casi di positività

Venti positivi in più in pochi giorni. L’amministrazione comunale di Besozzo comunica gli ultimi dati pubblicati sul portale ATS Insubria che in data 29 ottobre riportano 47 contagiati (lunedì 26 erano 27). Il sindaco Riccardo Del Torchio ricorda quindi di rispettare tutte le normative di sicurezza, sottolineando la serietà della situazione attuale.

Inoltre, il sindaco comunica nelle giornate di sabato 31 ottobre, domenica 1 novembre e lunedì 2 novembre gli ingressi ai cimiteri saranno regolati con la presenza di volontari che misureranno la temperatura e verificheranno l’utilizzo della mascherina.