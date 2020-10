Cade dalla moto, muore un 35enne a Ferno

Non ce l’ha fatta il motociclista 35enne caduto dalla sua moto martedì 27 ottobre. L’incidente è avvenuto lungo la via Trieste poco prima delle 22. Sul posto è accorso il personale sanitario della croce rossa di Legnano e un’automedica. Sono stati prestati i primi soccorsi ma purtroppo le condizioni del motociclista erano troppo gravi e ne è stato constatato il decesso. Sul posto hanno operato i carabinieri della stazione di Lonate Pozzolo per la ricostruzione della dinamica dei fatti.