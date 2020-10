Canegrate, arrestate tre persone dai Carabinieri per detenzione di sostanza stupefacente

Due italiani e un cittadino di origini ucraine arrestati, a Canegrate, per detenzione di piante di cannabis. L’operazione dei carabinieri della Stazione di Parabiago si è svolta la notte scorsa, in via Terni, dove sono stati fermati due italiani rispettivamente di 30 e 31 anni e un ucraino di 44 anni. Tutti pregiudicati.

I militari, in un servizio effettuato congiuntamente al personale della sezione operativa dipendente Nor, sorprendevano l’italiano di 30 anni mentre stava accedendo alla propria cantina, all’interno della quale venivano rinvenute alcune piante di cannabis già recise. Una successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire nella sua abitazione, avvolte in un telo, numerose altre piante, anch’esse già recise. Le ulteriori verifiche ed i riscontri emersi nei giorni precedenti permettevano di individuare, nelle pertinenze di una corte situata a Canegrate, un piccolo terreno risultato in uso agli altri due arrestati, dove si trovavano altre tre piante di cannabis ed i residui delle piante recise.

Sempre nel cortile, in un box di proprietà dell’ucraino, veniva rinvenuta cannabis messa in essicazione e, successivamente, nella sua abitazione venivano rinvenuti, in un sacchetto, 500 grammi 500 di infiorescenze già essiccate.

Nel box di proprietà dell’italiano 31enne, invece, venivano rinvenuti 200 grammi di sostanza stupefacente del tipo cannabis messa in essicazione e successivamente, nella sua abitazione, venivano rinvenuti ulteriori 500 grammi della stessa sostanza. Tutto posto sotto sequestro.

Gli arrestati sono stati accompagnati nelle proprie residenze in regime di arresti domiciliari in attesa di giudizio.