CLS di Saronno, donazione in arrivo da dipendenti e proprietà della Lati

Anche in un periodo complicato come quello che stiamo vivendo ci sono notizie positive che fanno sperare in qualcosa di buono.

L’iniziativa speciale che racconta la Fondazione CLS è una di queste e ha come protagonista la Lati, azienda leader nella produzione di termoplastici tecnici per uso ingegneristico con sede a Vedano Olona.

Ogni anno, grazie ad un accordo di secondo livello fra lavoratori e azienda, i dipendenti della società donano una parte del premio di risultato ad una onlus del territorio, con una quota (il doppio) che viene aggiunta dalla proprietà.

Quest’anno la onlus prescelta è la saronnese CLS, che utilizzerà i fondi raccolti per realizzare una parte del Distretto Innovazione Sociale Solidale, il sogno della realtà del presidente Pasqualino Cau, un grande polo dedicato alla solidarietà che una volta realizzato raddoppierà i numeri attuali: 150 disabili e 80 abili occupati; 8.500mq per le attività produttive; 4.200mq per Servizi Socio Educativi (CSE, Minialloggi, Assistenza al disturbo autistico per tutte le fasce di età, Centro Diurno per Disabili Anziani). Il primo passo è rappresentato dalla CLS Fitness, una palestra coadiuvata da un team di esperti laureati ISEF e in Scienze dell’Educazione, per aiutare le persone disabili a mantenere una buona condizione fisica ed evitare il precoce decadimento tipico della condizione legata alla disabilità.

IL RINGRAZIAMENTO DELLA FONDAZIONE CLS ALLA LATI