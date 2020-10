Codacons: “Chiusure dei locali necessarie, ma accompagnate da sussidi”

All’indomani del nuovo DPCM emanato dal Governo, e dalle prossime misure restrittive che sta preparando Regione Lombardia, i ristoratori sono scesi in piazza per protestare, chiedendo aiuti per la categoria.

Sul punto Codacons afferma quanto segue: «Condividiamo, anzi riteniamo che le misure intraprese per tutelare la salute pubblica siano addirittura troppo blande vista la situazione emergenziale della Regione, e soprattutto della città di Milano, dove numerosi scienziati chiedono a gran voce mini lockdown per evitare la diffusione del contagio da Covid-19, ma lo Stato non può dimenticarsi che così facendo rischia di danneggiare seriamente un’intera categoria di lavoratori».

«Se le chiusure sono necessarie, lo sono altrettanto delle misure studiate ad hoc per garantire sussidi ai ristoratori che rischiano di perdere ulteriori entrate, considerata anche la situazione economica non favorevolissima in cui versano dopo il lockdown disposto nel mese di marzo dal Governo – afferma il Presidente Marco Donzelli – per questo la nostra è una lettera aperta indirizzata alla Regione, al Governo ed al Comune di Milano, in cui chiediamo di intervenire a favore della categoria al fine di supportare migliaia di attività che altrimenti rischiano di chiudere».