E-commerce, un’opportunità da cogliere ma con i giusti strumenti

Durante il periodo di lockdown è cresciuto in maniera esponenziale l’acquisto di prodotti online. Tale processo era già in atto da qualche anno, ma ha ricevuto un’ulteriore spinta proprio dall’epidemia da Covid-19, che ha favorito l’aumento della richiesta di servizi digitali.

Prima della pandemia ogni italiano acquistava la media di 1,9 articoli online al mese, e si attendeva di riceverlo entro 3,3 giorni.

Recenti studi hanno dimostrato che, nel periodo di blocco, la media degli acquisti è salita fino a 2,9 prodotti, mentre il tempo di attesa è aumentato fino a 6,3 giorni.

I consumatori del BelPaese prestano grande attenzione alle condizioni ed ai costi di spedizione. Il 69% ha dichiarato addirittura di abbandonare il carrello se la consegna presenta spese eccessive. Il 31% però è pronto a sborsare una cifra extra, se il prodotto viene consegnato già il giorno successivo.

Le piccole e medie imprese, che vogliono espandere i loro confini, non possono certo ignorare l’e-commerce, che rappresenta una grande opportunità. Non digitalizzare i servizi di vendita significa restare ancorati a schemi vecchi e superati, col rischio di essere tagliati fuori dal mercato.

Per avviare questo business servono degli investimenti, che vanno fatti in maniera oculata e mirata per non bruciare il capitale a disposizione.

Bisogna spendere in maniera intelligente in infrastrutture, marketing e soprattutto creazione, gestione ed ottimizzazione della logistica e delle spedizioni, che rappresentano i focus principali dell’e-commerce.

Il packaging ricopre un ruolo sempre più importante, innanzitutto poiché preserva la qualità del prodotto garantendone la consegna in ottimo stato; inoltre consente di personalizzare la consegna, rendendola più briosa e fungendo come mezzo di promozione per la stessa azienda.

In tale ottica è opportuno evidenziare anche i benefici in termini di ritorno d’immagine per l’azienda. Oggi l’opinione pubblica è molto sensibile verso le problematiche relative all’ambiente. Di conseguenza, un’azienda che segue una filosofia green ed utilizza imballaggi ecosostenibili, sicuramente acquisisce punti agli occhi di nuovi e vecchi clienti.

La riduzione dei costi di produzione garantisce anche prezzi più contenuti. Un aspetto da non sottovalutare, considerando che i costi legati alla logistica rappresentano il 20% del fatturato annuo.

