Coronavirus: i nuovi positivi sono 158 nel Varesotto, 2.419 in Lombardia. Frena la crescita delle terapie intensive

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di venerdì 16 ottobre risultano 158 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto. Oggi si registrano in provincia anche 2 decessi (in totale sono 586 dall’inizio dell’emergenza).

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +158

Nuovi positivi in Lombardia: +2419

Nuovi ricoveri per Covid in Lombardia: +108 (15% in più)

Nuovi ricoveri in terapia intensiva: -1

La buona notizia del report di stasera è che frena la crescita delle terapie intensive (-1 rispetto a ieri). Resta comunque sostenuta quella dei ricoveri ospedalieri che oggi salgono di 108 pazienti, il 15% in più di ieri. Proprio questa crescita, insieme alla crescita della percentuale di tamponi positivi sul totale dei test effettuati che in Lombardia è arrivata a sfiorare l’8%, ha fatto alzare il livello di guardia anche dal punto di vista dei provvedimenti amministrativi tanto da prevedere una nuova stretta ad alcune attività e una nuova regolamentazione delle presenze scolastiche per diminuire il flusso di persone sui trasporti pubblici.

Quanti dei nuovi positivi sono asintomatici?

In Lombardia è in atto una massiccia campagna di test e lo testimonia il numero crescente di tamponi comunicato ogni giorno, un numero che oggi supera i 30mila. Questo porta all’emersione di una grande quantità di casi positivi al virus sul quale è opportuno fare due considerazioni. La prima è che, a differenza di quanto accadeva a marzo e aprile, l’ampia attività di test di questa fase porta alla rilevazione di molti positivi asintomatici (il dg welfare di Regione Lombardia proprio ieri ha spiegato che ad oggi non presentano sintomi circa il 92% dei nuovi positivi). La seconda considerazione è che, nonostante questa preponderante fetta di postivi asintomatici, la crescita del contagio produce comunque una percentuale di positivi che sviluppano sintomi. Tra questi ci sono anche coloro che a causa di questi sintomi hanno bisogno di assistenza ospedaliera ed è proprio la crescita dei ricoveri ad essere tenuta in questo momento sotto stretta osservazione. Le nuove persone che hanno necessitato un ricovero in ospedale, secondo il bollettino regionale, oggi sono 108 in Lombardia, il 15% in più di ieri. A questo punto della settimana (secondo i dati comunicati tra lunedì e giovedì) i ricoveri in tutta la regione sono cresciuti del 90% rispetto a quelli comunicati negli stessi giorni di settimana scorsa. Questo sta portando tutti gli ospedali a riattivare i piani di gestione dell’emergenza. In sintesi: siamo ancora molto lontani dai numeri dei ricoveri della scorsa primavera, ma non è questo il dato da guardare. L’attenzione va posta sulla velocità di crescita dei ricoveri ben sapendo che il virus produce i suoi effetti sul numero dei ricoveri svariati giorni dopo il momento del contagio.

Andamento settimanale dei tamponi positivi

Vista l’oscillazione del numero di tamponi comunicati quotidianamente, che non è mai uniforme nei giorni della settimana, abbiamo costruito una visualizzazione che permette di confrontare i dati comunicati giorno per giorno con quelli degli stessi giorni della settimana precedente. In provincia di Varese quelli comunicati tra lunedì e venerdì della settimana scorsa erano 255 questa settimana sono 611. È il 139% in più.

Nella regione Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 32.507. I nuovi positivi sono 2.067 per una percentuale pari al 7,9% di risultati positivi sul totale dei tamponi effettuati. Le persone attualmente positive nella regione sono 19.128 (2.078 in più).

I dati di venerdì 16 ottobre in Lombardia

-i tamponi effettuati: 30.587, totale complessivo: 2.442.250

-i nuovi casi positivi: 2.419 (di cui 191 ‘debolmente positivi’ e 21 a seguito di test sierologico)

-i guariti/dimessi totale complessivo: 84.958 (+334), di cui 1.696 dimessi e 83.262 guariti

-in terapia intensiva: 71 (-1)

-i ricoverati non in terapia intensiva: 834 (+108)

-i decessi, totale complessivo: 17.044 (+7)

L’andamento delle terapie intensive e dei ricoveri in Lombardia

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: +1.319, di cui 604 a Milano città

Bergamo: +38

Brescia: +105

Como: +190

Cremona: +32

Lecco: +64

Lodi: +55

Mantova: +31

Monza e Brianza: +183

Pavia: +120

Sondrio: +16

Varese: +158

I dati in Italia

Casi totali – Attualmente positivi – incremento giornaliero

Lombardia: 121.130 (19.128) (2.419)

Piemonte: 41.895 (8.058) (821)

Emilia-Romagna: 39.692 (8.033) (544)

Veneto: 34.277 (8.138) (704)

Campania: 23.033 (14.354) (1.261)

Lazio: 22.796 (12.317) (795)

Toscana: 21.017 (8.515) (755)

Liguria: 17.281 (3.241) (585)

Sicilia: 11.269 (5.934) (578)

Puglia: 10.734 (4.673) (313)

Marche: 9.133 (1.754) (115)

P.A. Trento: 6.715 (725) (111)

Friuli Venezia Giulia: 6.093 (1.799) (165)

Abruzzo: 5.825 (2.150) (178)

Sardegna: 5.736 (3.095) (133)

P.A. Bolzano: 4.493 (1.303) (128)

Umbria: 4.210 (1.961) (198)

Calabria: 2.589 (904) (102)

Valle d’Aosta: 1.660 (382) (27)

Basilicata: 1.169 (583) (57)

Molise: 864 (265) (21)

Insorgenza di sintomi nei positivi: casi degli ultimi 30 giorni in Italia

Come noto siamo in una fase nella quale i positivi al virus spesso emergono nell’ambito di campagne sierologiche, controlli dei contatti e in caso di rientro dall’estero. Questo fa emergere un numero di positivi privo di sintomatologia molto più alto rispetto a quanto avveniva durante la prima ondata di SarsCov-2 quando i tamponi veniva fatti soprattutto a persone che presentavano una sintomatologia evidente.