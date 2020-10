Covid-19: le nuove abitudini di consumo cambiano il retail

L’anno 2020 sarà ricordato come l’anno della pandemia da Covid-19, ma anche come l’anno in cui la diffusione commercio elettronico ha trasformato il comparto del retail, inteso nel senso più ampio del termine. Da abitudine occasionale, l’acquisto online è attualmente divenuto una norma, spinto dal lockdown e dalle misure contenitive introdotte per limitare l’aumento dei contagi. In questo scenario, la sopravvivenza dei negozi di prossimità appare sempre più legata alla necessità di accedere ai canali digitali, appoggiandosi a fornitori di servizi già affermati, con i quali collaborare al fine di allinearsi alle rinnovate esigenze e abitudini dei consumatori. Ma anche realtà consolidate e tecnologicamente mature come i maggiori brand della grande distribuzione sono chiamati a dimostrare di essere in grado di migliorare la gamma dei prodotti e dei servizi offerti da remoto. L’obiettivo, per questi ultimi, diventa necessariamente quello di trasformare in un legame duraturo il rapporto con gli utenti acquisiti durante i mesi di lockdown.

Quando si parla di ottimizzazione di un negozio elettronico, un elemento chiave è quello volto a perfezionare l’organizzazione del magazzino. Utilizzare un software gestione magazzino perfettamente integrato all’e-commerce come Easyfatt di Danea può così divenire un passaggio cruciale sia per le imprese sia per i professionisti. Il programma consente di semplificare e velocizzare un gran numero di operazioni, tra cui il calcolo dell’inventario e delle merci da riordinare, la stima delle giacenze, lo storico dei movimenti di carico e scarico e molto altro.

L’adozione di un gestionale di magazzino rientra, del resto, nel processo di trasformazione digitale tuttora in atto nel comparto delle vendite al dettaglio. A questo proposito, l’industria del food&beverage e quella della grande distribuzione alimentare sono tra le realtà maggiormente coinvolte dalla necessità di accelerare la loro digital evolution. Il numero di famiglie italiane che si rivolge all’online per l’acquisto di generi alimentari è cresciuto in maniera significativa durante i mesi di quarantena forzata. Ma il trend di crescita si è mantenuto anche a seguito dell’allentamento dei protocolli anti-contagio.

Alla luce dei recenti sviluppi, appare chiaro come sia indispensabile aumentare efficienza e produttività per mantenere alti i livelli di competitività. Utilizzare un gestionale di magazzino immediato ed efficace può essere senza dubbio un eccellente punto di partenza.