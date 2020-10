Il Covid non ferma BlogLab, il laboratorio di giornalismo e comunicazione per ragazzi

Il Festival Glogal si farà. Nonostante l’emergenza sanitaria e le restrizioni, Varesenews non rinuncia a questa offerta in programma dal 12 al 15 novembre che vuole essere al tempo stesso professionale e culturale. Così non vuole nemmeno rinunciare agli studenti e al loro coinvolgimento. La formula di BlogLab, quest’anno, sarà diversa, più incentrata sul pensiero critico e l’originalità dei ragazzi che sulla pratica laboratoriale.

Il concorso si apre quindi a tutti i ragazzi che vogliano raccontare questo 2020 così profon- damente diverso e nuovo con un prodotto multimediale ( testo foto e video) in cui narrano la loro vita, la crescita, i rapporti, la quotidianità che stanno vivendo. Un tema che potranno sviluppare nei tempi che vorranno facendo pervenire il materiale entro le ore 12 di sabato 14 no- vembre.

Il concorso Bloglab è sempre sostenuto dal Consiglio regionale della Lombardia che divulgherà a sua volta i contenuti migliori e dall’agenzia di comunicazione Hagam che aiutarà i ragazzi nella parte tecnica. Due saranno gli appuntamenti in streaming: di formazione il giovedì e per la premiazione il sabato pomeriggio.

Per partecipare basta iscriversi a questo link entro domenica 8 novembre. Non sono previste limitazioni al numero di componenti per la squadra. Per ogni altra informazione si può contattare il numero 3495984066.