Didattica a distanza al Keynes, ora si parte davvero

E’ stata una partenza un po’ in salita ma anche il Keynes di Gazzada Schianno è pronto ad attivare la dad, la didattica a distanza.

La circolare diffusa dalla dirigente scolastica Fausta Zibetti porta la firma di oggi, venerdì 23 ottobre: “A seguito della pubblicazione del DPCM 18 ottobre 2020 e dell’ordinanza regionale, con la presente si comunica che dal 26 ottobre al 13 novembre 2020 tutte le lezioni saranno svolte a distanza da tutti gli studenti, indipendentemente dal turno loro assegnato. Gli studenti non potranno accedere ai locali scolastici.

Saranno considerati assenti gli studenti che non partecipano alla DaD. Tali assenze dovranno essere giustificate al rientro in presenza.

Anche nel periodo indicato sussiste comunque l’obbligo di informare la scuola di eventuali situazioni sanitarie correlate al Covid-19 che interessino gli studenti o i loro congiunti.

I docenti svolgeranno le lezioni da scuola. Non è previsto il “lavoro agile”. Il personale ATA svolgerà regolare servizio in presenza”.

L’Isis Keynes, ha circa 900 studenti, molti dei quali vengono da paesi limitrofi e si spostano con i mezzi. Nelle prime settimane l’istituto, per cercare di scongiurare momenti di affollamento all’interno della scuola, aveva predisposto una settimana in presenza ed una settimana a casa, in autonomia. Alcuni genitori avevano fatto notare però che, almeno fino ad oggi, giorno in cui è stata data comunicazione ufficiale sul sito della scuola, la didattica a distanza non era partita e gli studenti a casa, di fatto, non potevano seguire le lezioni.

A quanto pare da lunedì si cambierà “registro”. Alunni tutti a casa e professori in cattedra, virtuale.