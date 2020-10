In diretta streaming l’assemblea nazionale Cna

Diecimila artigiani, piccoli e medi imprenditori collegati per seguire la prima Assemblea nazionale CNA in versione interamente digitale.

L’evento di oggi, sabato 24 ottobre, è trasmesso in diretta streaming dall’Auditorium della sede nazionale di Roma e a seguirla ci sono le realtà locali, collegate da oltre 200 punti di ascolto in tutta Italia, per un evento unico in grado di misurare, anche in un momento così difficile, la temperatura politica ed economica dell’Italia.

All’assemblea è presente un parterre d’eccezione: ospiti di primissima rilevanza politica che rispondono ai temi che artigiani e imprenditori pongono sul tavolo, domande urgenti su temi come l’allocazione delle risorse, la politica industriale, il bisogno di stimoli e tutele.

«L’Assemblea è un momento importante – sostiene Luca Mambretti Presidente di Cna Varese – per mettere al centro della discussione politica ed economica del Paese i temi cruciali che

riguardano il ruolo ed il futuro di milioni di artigiani e imprenditori».

L’evento può essere seguito in diretta streaming sul sito CNA. Su Twitter si può partecipare con gli hashtag: #assembleaCNA #scattodorgoglio