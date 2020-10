Due incidenti in mattinata a Busto Arsizio, traffico in tilt

Due incidenti hanno funestato la mattinata degli automobilisti a Busto Arsizio. Il primo, questa mattina (martedì) attorno alle 10, ha coinvolto un furgoncino che ha svoltato a sinistra verso Gallarate da via Toce, dopo aver attraversato completamente 3 corsie d marcia ha impattato contro una moto proveniente dal cavalcavia che ha impattato contro il cassone. Il motociclista è stato sbalzato dal mezzo ed è finito a terra, soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in codice verde. Sul posto una pattuglia del pronto intervento della polizia locale di Busto e una pattuglia di motociclisti per viabilità, visto il traffico intenso.

Secondo incidente in via Mameli (foto) che ha coinvolto tre mezzi attorno all’ora di pranzo. Un furgone ha urtatoun auto che si stava per immettersi nel traffico. Il colpo l’ha quasi ribaltata e una terza auto che sopraggiungeva l’ha schivata per un pelo. L’auto colpita è stata sbalzata contro una quarta vettura in sosta. Per fortuna l’unico contuso non è grave ed è stato trasportato in pronto soccorso da un’ambulanza della Cri di Busto. Sul posto nuovamente il Pronto intervento della Polizia locale bustocca ed il nucleo motociclisti che ha regolato il traffico.