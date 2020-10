Fabrizio Luglio è il nuovo Presidente del Consiglio di Luino

Prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Luino. Il pubblico ha potuto seguirlo solo online per via della situazione sanitaria che negli ultimi giorni ha destato diverse preoccupazioni in città per via di un focolaio all’interno dell’ospedale. Tutti presenti con l’eccezione di due consiglieri in streaming. Fabrizio Luglio è il nuovo Presidente del Consiglio. L’esponente di maggioranza per Proposta per Luino ha preso 13 voti. Solo due schede bianche con i due consiglieri in streaming che non hanno votato. Franco Compagnoni sarà il vice presidente con 11 voti e quattro schede bianche.

Proprio lui, in qualità di medico nel finale della seduta è intervenuto sulla situazione dell’ospedale di Luino: “Purtroppo le persone coinvolte nel focolaio covid non sono 15, ma 20-22 e questo preoccupa molto perché fare a meno di questo personale genera problemi. Il Pronto soccorso è ancora come 38 anni fa e questo dovrebbe essere rivisto perché la medicina di questa struttura è uno sbaraglio istantaneo. La non protezione che vive il medico in quella struttura è quello che fa scappare le persone perché è molto impegnativo lavorare lì. Sarebbe ora di affiancare al dottor Maurizio Zorzan qualcun altro. Quando la nostra generazione dinosaurica non ci sarà più la situazione diventerà ancora più grave. Il sindaco dovrà picchiare come un fabbro perché dipenderà dalla volontà politica cambiare. Dobbiamo parlare seriamente per una rifondazione del Pronto soccorso perché se si contrae questa struttura si chiuderà”.

Il voto è stato preceduto da alcuni interventi dei consiglieri.

Furio Artoni di Azione Civica per Luino e frazioni: “Le forze di minoranza sono maggioranza degli elettori e spero quindi si rispetti questa condizione. Dopo 26 anni ritorno qua e la sinistra vince un’altra volta. Dovranno mettermi i tappeti. In quegli anni facemmo un ottimo lavoro, spero si faccia lo stesso”.

Davide Cataldo della lista #luinesi: “Abbiamo 14.611 cittadini e prima della fine del mandato sarete un ente superiore ai 15mila. Se la legge prevede assessori esterni c’è una ragione di base poi è impensabile ricoprire la doppia carica di sindaco e Presidente del Consiglio. È deludente la scelta di non avere assessori esterni”.

Dario Compagnoni della lista Sogno di Frontiera: “Per pochi abitanti Luino non va al ballottaggio, ma il livello di configurazione è lo stesso di una città. Abbiamo i servizi su cui tutto il territorio insiste e questo ci dà delle responsabilità. Il presidente del consiglio è una figura importante”.

Alessandro Casali di #luinesi: “Sono stato il primo presidente del consiglio nel comune di Luino. Quella è una figura di grande rilevanza e non vorrei davvero che tornassimo indietro dove il sindaco evochi a se quella funzione. Ora modificare il regolamento non avrebbe nessun senso”.

Ivan Martinelli di Proposta per Luino: “Le scelte della nostra amministrazione sono più che ammissibili perché è quello che prevede la legge. La nostra popolazione è tendenzialmente stabile. Quanto fatto in passato dove gli assessori non potevano essere consiglieri generò problemi. Noi vogliamo dare grande valore ai ruoli del Consiglio”.

Archiviato il voto per la Presidenza e la vice Presidenza del Consiglio il sindaco Enrico Bianchi ha fatto la comunicazione ufficiale della nuova Giunta che avrà come assessori:

Antonella Sonnessa (vice sindaco): Istruzione, Personale, Patrimonio.

Ivan Martinelli: Partecipazione civica, Sport, Polizia Locale, sicurezza e protezione civile, Ecologia e rifiuti.

Elena Brocchieri: Politiche sociali, giovanili e della famiglia, Associazioni non sportive, Volontariato, Mediazione culturale.

Serena Botta: Turismo, Cultura ed eventi, Sviluppo Economico.

Fabio Sai: Urbanistica, Edilizia Privata, Opere Pubbliche, Ambiente, Manutenzioni e pronto intervento, Viabilità.

Il sindaco Enrico Bianchi ha in capo a sé le deleghe di Bilancio, Commercio, Reti e di tutte le materie non espressamente delegate agli assessori.

I capogruppo in Consiglio saranno Dario Compagnoni per Sogno di Frontiera, Alessandro Casali per #luinesi Casali sindaco, Furio Artoni per Azione Civica per Luino e frazioni, Erika Papa per Proposta per Luino.