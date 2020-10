Farmacie, già 579 utenti hanno scaricato la app di Saronno Servizi

E’ una soluzione tecnologica al passo con i tempi, quella adottata da Saronno Servizi S.p.A. per tutte e tre le farmacie comunali gestite dalla società e lanciata sul mercato a marzo 2019, ancora in tempi in cui l’emergenza Covid-19 era lontana.

L’APP mobile “Farmacie Comunali Saronno Servizi”, scaricabile gratuitamente da AppStore e Google Play, consente agli utenti di creare un proprio profilo selezionando la Farmacia più vicino a casa, la Farmacia 1 di via Manzoni o quella di via Valletta per il Comune di Saronno, oppure, per gli utenti di Solbiate Olona, la nuova Farmacia Comunale posizionata all’interno del centro IPER LE BETULLE e giunta al secondo anno di esercizio commerciale.

Una volta creato il proprio profilo e inseriti tutti i dati, l’utente accede ad un’ampia panoramica di servizi, mantenendo un contatto costante con l’equipe di farmacisti delle Farmacie Comunali: prenotare farmaci, noleggiare prodotti, accedere alle offerte speciali, reperire informazioni utili su orari di apertura della farmacia del proprio quartiere, caricare ricette senza sprechi di carta e di tempo, sono tutte funzionalità possibili oggi grazie alla nuova APP.

Servizi che i saronnesi e i solbiatesi stanno imparando a conoscere e stanno apprezzando, a giudicare dall’impennata dei dati di utilizzo che si è verificata proprio in concomitanza dell’emergenza Covid- 19. Ad oggi 579 utenti hanno scaricato l’APP, 258 utenti si sono profilati, 20 sono state le promozioni attivate dalle farmacie in pochi mesi e più di 10 le giornate diagnostiche gratuite organizzate dai farmacisti per la prevenzione della salute, in totale rispetto delle normative di sicurezza e distanziamento sociale.