Fortitudo – Openjobmetis, la partita in diretta

Tardo pomeriggio ricco di sport per i tifosi della provincia di Varese impegnati su diversi fronti. Dalle 17 è in campo la UYBA in casa contro Trento per la A1 di volley femminile. Alle 18,30 la Openjobmetis sfida la Fortitudo in quel di Bologna mentre alla stessa ora esordio in campionato per i Mastini contro il Bressanone per la Italian Hockey League.

